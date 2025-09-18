وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُعلن تأسيس جمعية مصنعي الكيماويات غير الربحية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تأسيس جمعية مصنعي الكيماويات غير الربحية؛ التي تستهدف تعزيز الاستدامة والحوكمة، وتحفيز الابتكار في صناعة الكيماويات، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيمانًا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.