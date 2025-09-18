وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُعلن تأسيس جمعية مصنعي الكيماويات غير الربحية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تأسيس جمعية مصنعي الكيماويات غير الربحية؛ التي تستهدف تعزيز الاستدامة والحوكمة، وتحفيز الابتكار في صناعة الكيماويات، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيمانًا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وتهدف الجمعية إلى تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في صناعة الكيماويات والهيئات التنظيمية والمجتمعات، ودعم تبني الحلول المبتكرة، وأحدث التقنيات في إنتاج الكيماويات، وتمكين أفضل ممارسات الاستدامة والحوكمة والشفافية في صناعة الكيماويات.
وتتيح الجمعية عددًا من المزايا لأعضائها تشمل الوصول إلى أحدث الأبحاث والتقارير حول صناعة الكيماويات، والمشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات، وتعزيز فرص التواصل مع قادة الصناعة وصانعي السياسات والخبراء.
يُذكر أن تأسيس جمعية مصنعي الكيماويات غير الربحية، يأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز دوره في مجالات الصناعة والتعدين، وزيادة إسهاماته وأثره المباشر في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.