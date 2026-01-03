"البيئة" تطلق حملة لحماية الحيوانات في الشتاء وتدعو لسلوكيات الرفق والرعاية

وجاءت هذه الدعوة ضمن حملة "شتانا صح" التوعوية، التي أطلقتها الوزارة بهدف تعزيز الممارسات البيئية السليمة، وحماية الكائنات الحية من تأثيرات الطقس، بما يعكس وعي المجتمع بمسؤوليته تجاه البيئة والحيوانات، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية.