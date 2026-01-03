"البيئة" تطلق حملة لحماية الحيوانات في الشتاء وتدعو لسلوكيات الرفق والرعاية

في إطار جهودها لتعزيز السلوك البيئي المسؤول، دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جميع أفراد المجتمع إلى الاعتناء بالحيوانات خلال فصل الشتاء، وتبنّي سلوكيات الرفق بها، خاصةً في ظل الأجواء الباردة وتساقط الأمطار.
وجاءت هذه الدعوة ضمن حملة "شتانا صح" التوعوية، التي أطلقتها الوزارة بهدف تعزيز الممارسات البيئية السليمة، وحماية الكائنات الحية من تأثيرات الطقس، بما يعكس وعي المجتمع بمسؤوليته تجاه البيئة والحيوانات، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
وأكدت الوزارة على أهمية توفير أماكن دافئة للحيوانات، وتقديم الماء والطعام، وتجنّب تحميلها فوق طاقتها، ومتابعة حالتها الصحية وتحصينها عند الحاجة.
وشددت كذلك على ضرورة التحقق من عدم وجود حيوانات داخل أو أسفل المركبات قبل تشغيلها، لا سيما تلك التي قد تلجأ لمحركات السيارات طلبًا للدفء، وذلك بفتح غطاء المحرك واستخدام منبّه السيارة.
وحثّت الوزارة الجميع على التفاعل مع حملة "شتانا صح" وتطبيق الإرشادات الوقائية، بما يضمن بيئة آمنة لجميع الكائنات، ويُبرز صورة المجتمع السعودي المتحضّر، والملتزم بتعاليم الدين الحنيف التي تحث على الرفق بالحيوان ورعايته.