أمير حائل ونائبه يرفعان التهاني للقيادة بعيد الأضحى المبارك

ورفع أمير حائل التهاني والتبريكات للقيادة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة حائل، سائلاً الله - عزَّ وجل - أن يمتع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان-حفظه الله- بالصحة والعافية، وأن يكتب لسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -الأجر والثواب فيما يقدمانه من خدمات وعناية ومتابعة لحجاج بيت الله الحرام، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة وهم ينعمون بموفور الصحة والسعادة والخير، والوطن ينعم بالأمن والنماء والتقدم.