أمير حائل ونائبه يرفعان التهاني للقيادة بعيد الأضحى المبارك

رفع أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، التهنئة للقيادة الرشيدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ.
ورفع أمير حائل التهاني والتبريكات للقيادة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة حائل، سائلاً الله - عزَّ وجل - أن يمتع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان-حفظه الله- بالصحة والعافية، وأن يكتب لسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -الأجر والثواب فيما يقدمانه من خدمات وعناية ومتابعة لحجاج بيت الله الحرام، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة وهم ينعمون بموفور الصحة والسعادة والخير، والوطن ينعم بالأمن والنماء والتقدم.
وسأل الله أن ييسر لحجاج بيت الله العودة إلى ديارهم سالمين وأن يتقبل منهم حجهم وصالح أعمالهم إنه سميع مجيب.
وثمّن نائب أمير منطقة حائل للقيادة الرشيدة جهودهم العظيمة في تفاني كافة الجهات الخدمية والأمنية لخدمة حجاج بيت الله الحرام ليعودوا إلى ديارهم سالمين بعد أداء شعائرهم بأمن وأمان بعون الله.
وسأل وكيل إمارة منطقة حائل المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة والجميع ينعم بالصحة والعافية والوطن من تقدم إلى تقدم في كافة المجالات وفي مجال خدمة حجاج بيت الله الحرام وأداء نسكهم بسهولة ويسر.