النيابة العامة: لا يجوز انتحال شخص هوية آخر للحصول على شهادة التصديق الرقمي

وتفصيلاً، أوضحت النيابة العامة عبر حسابها على "إكس" أن انتحال شخص هوية شخص آخر أو ادعاءه زورًا بأنه مفوض عنه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو قبولها أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها يعاقب مرتكبه بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.