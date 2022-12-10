أكثر من 30 فعالية ثقافية وترفيهية تثري انطلاقة "شتاء درب زبيدة"

وبدأت فعاليات الحفل بمسيرة استعراضية ضخمة انطلقت من سوق لينة التاريخي بعروض فلكلورية وأهازيج من التراث الشعبي للمنطقة، شارك فيها 30 عارضًا ومؤديًا بالأزياء التقليدية، واستمرت المسيرة حتى وصلت إلى حديقة لينة، لتستكمل فنونها الاستعراضية على المسرح، كما احتضن مسرح حديقة لينة حفلًا غنائيًّا حافلًا أحياه الفنان جابر الكاسر، بمجموعة متنوعة من الأغاني، وسط حضور وتفاعل أكثر من 1000 شخص من سكان المنطقة.