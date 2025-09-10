مدير تعليم عسير يكرّم حارس أمن بابتدائية لجهوده في تنظيم حركة السير وحماية الطلاب

كرّم مدير عام التعليم في منطقة عسير فهد عقالا، حارس الأمن بابتدائية عتاب بن أسيد للطفولة المبكرة بأبها، ظافر العضاضي، تقديرًا لجهوده المتميزة وإخلاصه وتفانيه في أداء عمله، وحرصه الدائم على أمن وسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبات المدرسة.
ويأتي هذا التكريم تعزيزًا لثقافة التقدير والتحفيز لكل من يسهم في دعم العملية التعليمية، بما ينعكس إيجابًا على أمن وسلامة الطلبة وجميع منسوبي ومنسوبات المدارس، وامتثالًا لتوجيهات سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وتجسيدًا لقيمتي الصدق والانضباط التي تقوم عليها المنظومة التعليمية.
ويبلغ المكرم العضاضي من العمر 55 عامًا، وهو رقيب متقاعد متزوج من اثنتين ولديه ثمانية أبناء، التحق بالعمل في حراسة المدرسة بعد تقاعده العسكري. وأوضح لـ"سبق" أنه يطبق خبراته الأمنية والعسكرية في الميدان من خلال تنظيم حركة السير، وإنزال الطلاب وإركابهم في سيارات أولياء أمورهم، فضلًا عن متابعة شؤون منسوبات المدرسة.
وعبّر أولياء الأمور عن شكرهم وتقديرهم لحارس الأمن الذي قدّم نموذجًا مشرفًا في التعاون والأمانة واستشعار المسؤولية، مؤكدين أن وطنيته الصادقة هي الدافع وراء ما يقوم به من جهود مخلصة.