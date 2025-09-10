مدير تعليم عسير يكرّم حارس أمن بابتدائية لجهوده في تنظيم حركة السير وحماية الطلاب

ويبلغ المكرم العضاضي من العمر 55 عامًا، وهو رقيب متقاعد متزوج من اثنتين ولديه ثمانية أبناء، التحق بالعمل في حراسة المدرسة بعد تقاعده العسكري. وأوضح لـ"سبق" أنه يطبق خبراته الأمنية والعسكرية في الميدان من خلال تنظيم حركة السير، وإنزال الطلاب وإركابهم في سيارات أولياء أمورهم، فضلًا عن متابعة شؤون منسوبات المدرسة.