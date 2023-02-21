"أحمد بن سلطان" لـ"سبق": "معلقاتنا امتداد أمجاد" عمل مسرحي تاريخي احتفاء بـ"يوم التأسيس"

قال الأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز، والمعروف فنيًا باسم "سهم"، إن الجمهور موعود اليوم الأربعاء، المتزامن مع احتفالات المملكة العربية السعودية بـ "يوم التأسيس" الموافق لـ 22 فبراير الجاري "من كل عام"، بحفل فني توثيقي تاريخي في مسيرة الأعمال الفنية السعودية "بل والعربية" والذي يحمل اسم "معلقاتنا امتداد أمجاد"، متمنيًا أن ينال العمل رضاهم.
وفي تصريح خاص لـ"سبق" قال الأمير أحمد: "نسعى ليحظى العمل المسرحي السعودي الغنائي الأول في فكرته معلقاتنا امتداد أمجاد بالقبول، وإن شاء الله نصل إلى طموح قادتنا ولاة أمرنا حفظهم الله، في جميع المجالات وأن نبتدئ من حيث انتهى الآخرون".
وعن عدد المشاركين في هذا العمل قال "سهم" : "أعتقد أنه يتجاوز الـ 1000 مشارك في هذا العمل، من شعراء ومطربين وممثلين وفنيين من إضاءة وصوت، هذا عمل ملحمي، نسعى ليكون بصمة تاريخية في مسيرة الأعمال الفنية السعودية".
وقدم الأمير أحمد بن سلطان "صاحب الرؤية الموسيقية المتفردة" شكره وتقديره لصحيفة "سبق" الإلكترونية، على متابعتها للعمل الوطني الضخم "معلقاتنا امتداد أمجاد".
ويحتفي العرض المسرحي الغنائي «معلقاتنا امتداد أمجاد» بيوم تأسيس السعودية، ويستعرض عبر 9 لوحات غنائية ومسرحية قصة امتداد الأرض وتاريخها الضارب بجذوره في ماضي الأرض وحكايات سكانها.
ويشرف على العمل الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، وبمشاركة مجموعة من الشعراء السعوديين الذين جاروا أشهر المعلقات العربية في تاريخ الشعر العربي، ونسجوا على منوالها مطولات شعرية تحتفي بقصة بناء السعودية من اللبنات الأولى وحتى نهضتها الحاضرة.