"أحمد بن سلطان" لـ"سبق": "معلقاتنا امتداد أمجاد" عمل مسرحي تاريخي احتفاء بـ"يوم التأسيس"

قال الأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز، والمعروف فنيًا باسم "سهم"، إن الجمهور موعود اليوم الأربعاء، المتزامن مع احتفالات المملكة العربية السعودية بـ "يوم التأسيس" الموافق لـ 22 فبراير الجاري "من كل عام"، بحفل فني توثيقي تاريخي في مسيرة الأعمال الفنية السعودية "بل والعربية" والذي يحمل اسم "معلقاتنا امتداد أمجاد"، متمنيًا أن ينال العمل رضاهم.