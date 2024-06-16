"هنقرستيشن" توزع 147 ألف عبوة ماء وآلاف المظلات الشمسية على حجاج بيت الله الحرام

أعلنت شركة هنقرستيشن عن توزيع 147 ألف عبوة ماء وآلاف المظلات الشمسية على ضيوف الرحمن بموسم الحج لهذا العام 1445ه.، وذلك بالتعاون مع وزارة الدفاع؛ حيث قامت فرق ميداينة بتوزيع المياه والمظلات الشمسية على الحجاج بالعديد من مراكز التوجيه ومنافذ الدخول والخروج في المشاعر المقدسة.
ويأتي ذلك في إطار حملة أطلقتها الشركة لمساعدة حجاج بيت الله الحرام؛ بهدف تسهيل أداء فريضة الحج من خلال توفير خدمات متنوعة تسهم في راحة الحجيج وسلامتهم أثناء تأدية المناسك،وذلك تحت شعار: "عطاء مستمر مع ضيوف الرحمن من الظل إلى الماء" .
وقالت (هنقرستيشن) إنها تسعى دائماً للمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن؛ لما لهذا من شرف عظيم، وقد ساهمت بالتعاون مع وزارة الدفاع في خدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام بتوفير أكثر من 147 ألف عبوة ماء مبرّدة من مصنع مياه أقوم الوقفية وآلاف المظلات الشمسية؛ وذلك تلمساً لاحتياجات الحجاج ، كما تم توزيع آلاف المظلات الشمسية للحجاج؛ لوقايتهم من حرارة الشمس، ولتسهيل أدائهم لمناسكهم، وضمان راحتهم خلال أداء مناسك الحج.
الجدير بالذكر أن الحملة تأتي ضمن مبادرات الشركة، وفي إطار تعزيز مسؤوليتها المجتمعية ومشاركتها في الأعمال الخيرية؛ وذلك إسهاماً في جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير كل ما من شأنه أدائهم لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة.