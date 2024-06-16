"هنقرستيشن" توزع 147 ألف عبوة ماء وآلاف المظلات الشمسية على حجاج بيت الله الحرام

وقالت (هنقرستيشن) إنها تسعى دائماً للمساهمة في خدمة ضيوف الرحمن؛ لما لهذا من شرف عظيم، وقد ساهمت بالتعاون مع وزارة الدفاع في خدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام بتوفير أكثر من 147 ألف عبوة ماء مبرّدة من مصنع مياه أقوم الوقفية وآلاف المظلات الشمسية؛ وذلك تلمساً لاحتياجات الحجاج ، كما تم توزيع آلاف المظلات الشمسية للحجاج؛ لوقايتهم من حرارة الشمس، ولتسهيل أدائهم لمناسكهم، وضمان راحتهم خلال أداء مناسك الحج.