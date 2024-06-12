في موقف مؤثر.. وزير الصحة لحاج لم يجد دواءه: "ربي مرسلني لك".. ويُوجِّه بسرعة توفيره

سجَّل وزير الصحة فهد الجلاجل، إثر جولته في أحد مستشفيات مكة المكرمة، موقفًا مؤثرًا؛ إذ التقى حاجًّا عربيًّا، وبرفقته زوجته، فسأله: حاجان؟ قال الحاج: نعم. قال: هل خلصتم العمرة؟ قال الحاج: نعم. ثم سأله: هل خلصتم، يعني علاجهم بالمستشفى؟ قال: نعم، ولكن لم نجد الشراب.