في موقف مؤثر.. وزير الصحة لحاج لم يجد دواءه: "ربي مرسلني لك".. ويُوجِّه بسرعة توفيره

سجَّل وزير الصحة فهد الجلاجل، إثر جولته في أحد مستشفيات مكة المكرمة، موقفًا مؤثرًا؛ إذ التقى حاجًّا عربيًّا، وبرفقته زوجته، فسأله: حاجان؟ قال الحاج: نعم. قال: هل خلصتم العمرة؟ قال الحاج: نعم. ثم سأله: هل خلصتم، يعني علاجهم بالمستشفى؟ قال: نعم، ولكن لم نجد الشراب.
وبسرعة فائقة خطف الورقة من يد الحاج، وقال: "أنا وزير الصحة السعودي، وربي مرسلني لك"، ثم حوَّل الورقة لأحد مرافقيه، ووجهه بأخذ الباركود من بطاقة الحاج، وإيصال الدواء له لمقر إقامته.
وردًّا على ثناء الحاج له بعد التوجيه بتأمين الدواء قال الوزير الجلاجل: "ملكنا خادم الحرمين الشريفين، ونحن نخدم ضيوف الرحمن".
وقبل أن يترك الحاج عانقه مؤكدًا أن الدواء سيصله إلى مقر إقامته.