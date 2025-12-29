امتدادًا لإنجازات مهمة رواد الفضاء السعوديين.. تصنيع مادة نانوية لإصلاح الغضاريف في الفضاء لأول مرة

وأوضحت أن البحث العلمي الذي قاده كل من العالم يوبينغ تشين وماري آن سنو ضمن تعاون علمي دولي ركز على تطوير مواد حيوية متقدمة لهندسة الأنسجة، فيما تولت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي تنفيذ التجربة في الفضاء وجمع البيانات في بيئة الجاذبية الصغرى، مما أسهم في تحقيق إنجاز علمي يتمثل في تصنيع مادة نانوية مخصصة لإصلاح الغضاريف في الفضاء لأول مرة، في خطوة تدعم التوجه نحو تصنيع أنسجة وعلاجات متقدمة تسهم في مبادرات زراعة الأعضاء.