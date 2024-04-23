لتسهيل تدفق المركبات.. بدء تأهيل شارع خالد بن الوليد بالطائف

وتعمل الأمانة حاليًا على نزع ملكية العقارات لصالح المشروع بمرحلته الأولى والتي تمتد من نهاية شارع الملك سعود ومرورًا بشارع خالد بن الوليد، حتى الجسر الواقع على طريق وادي وج، وهو الجزء ذو الحركة المرورية الكثيفة على مدار الساعة، وتقف فيه الحركة المرورية في أوقات الذروة نتيجة الأعداد الكبيرة من المركبات المتدفقة من شارع الملك سعود وجسر باب الحزم والشوارع الفرعية، باتجاه الشارع الذي يقع على جنباته العديد من المرافق التجارية للأنشطة والمهن المختلفة.