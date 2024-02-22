الرئيس التنفيذي لـ"لازوردي" يستعرض تطورَ الشركة في مجال التجزئة والتحول الرقمي بالسنوات الماضية

استعرض الرئيسُ التنفيذي لشركة "لازوردي" للمجوهرات، سليم شدياق؛ تطورَ الشركة في مجال التجزئة والتحول الرقمي على مدى السنوات الماضية خلال النسخة العاشرة من "قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، التي عقدت في الفترة من 19 إلى 20 فبراير 2024 في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض.
وتطرّق "شدياق" لأهمية وحجم تجارة التجزئة والعمليات الرقمية في "لازوردي" خلال حلقة نقاشية بمشاركة كبار قادة القطاع، وسلّط الضوءَ على قيام الشركة خلال السنوات الماضية بتنفيذ برنامج تطويري كبير للتوسع خارج نطاق تجارة الجملة الأساسية، وتنمية أعمال البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية التي تمثل اليوم "50٪" من إيرادات الشركة.
وأضاف: يعد هذا التوسع الذي يستهدف المستهلك بشكل مباشر، بمثابة تطور استراتيجي لتعزيز علاقة الشركة وفهمها لعملائها مع تعزيز رأس المال التشغيلي والتدفق النقدي والمالي.
وعن مشاركته في القمة قال شدياق: "قد كان لي شرف الانضمام إلى كبار الخبراء والمؤثرين في قطاع التجزئة لتبادل أحدث الخبرات والاتجاهات والفرص في القطاع الذي يشهد تطورًا مستمرًّا".
وأضاف: أن لدى الشركة برنامجَ نمو طموحًا لمواصلة تنمية علاماتها التجارية وتطوير جميع قنوات التوزيع الخاصة بها؛ للتعزيز بشكل متواصل من تجربة المتسوق وتفاعله مع علاماتها التجارية.
واستعرضت حلقةُ النقاش ديناميكيات سوق التجزئة السعودي، والفرصَ العظيمة على مدى السنوات الخمس المقبلة مع النمو السكاني السريع والتوسع السياحي والاستثمارات الأجنبية.
وتعتبر قمةُ قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فرصةً لالتقاء قادة التجزئة؛ حيث تعد دائرة قادة البيع بالتجزئة مجتمعًا موثوقًا ومؤثرًا من قادة القطاع البارزين. وهي ملتزمة بتزويد تجار التجزئة وأصحاب العلامات التجارية والموردين في العالم برأس المال الفكري والاجتماعي الذي يحتاجونه لتحقيق النجاح. ويتمّ دعم الدائرة عن طريق مجتمع من كبار صناع القرار الذين يجتمعون للانخراط في مناقشات مثيرة للتفكير والتواصل، ومنح الفرصة لقوى الصناعة والمبتكرين للتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وصانعي السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين لإعادة كتابة أجندة القطاع.