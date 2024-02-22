الرئيس التنفيذي لـ"لازوردي" يستعرض تطورَ الشركة في مجال التجزئة والتحول الرقمي بالسنوات الماضية

وتعتبر قمةُ قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فرصةً لالتقاء قادة التجزئة؛ حيث تعد دائرة قادة البيع بالتجزئة مجتمعًا موثوقًا ومؤثرًا من قادة القطاع البارزين. وهي ملتزمة بتزويد تجار التجزئة وأصحاب العلامات التجارية والموردين في العالم برأس المال الفكري والاجتماعي الذي يحتاجونه لتحقيق النجاح. ويتمّ دعم الدائرة عن طريق مجتمع من كبار صناع القرار الذين يجتمعون للانخراط في مناقشات مثيرة للتفكير والتواصل، ومنح الفرصة لقوى الصناعة والمبتكرين للتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وصانعي السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين لإعادة كتابة أجندة القطاع.