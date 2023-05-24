أفضل ثاني مشروب للسعوديين في رحلاتهم.. العالم يحتفل واستهلاك مليوني

وبحسب قرار في الأمم المتحدة صادر في العام 2019 فقد تم تخصيص الحادي والعشرين من مايو من كل عام يومًا عالميًا للشاي، رغم أن بعض الدول المنتجة للشاي كانت تحتفل به في يوم مخصص لها وهو الخامس عشر من ديسمبر من كل عام، وذلك منذ عام 2005 والذي يستهلك العالم ملايين الأطنان منه سنويًا.