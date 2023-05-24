أفضل ثاني مشروب للسعوديين في رحلاتهم.. العالم يحتفل واستهلاك مليوني

احتفل العالم باليوم العالمي للشاي، وهو المشروب الأكثر تناولًا حول العالم بعد الماء، وثاني أفضل مشروب للسعوديين، وخاصة على متن رحلاتهم الجوية بعد القهوة السعودية، وفق مؤشرات السياحة العالمية في ترتيب المشروبات المطلوبة من قبل المسافرين على الرحلات الجوية المحلية والدولية وصالات المطارات.
وبحسب قرار في الأمم المتحدة صادر في العام 2019 فقد تم تخصيص الحادي والعشرين من مايو من كل عام يومًا عالميًا للشاي، رغم أن بعض الدول المنتجة للشاي كانت تحتفل به في يوم مخصص لها وهو الخامس عشر من ديسمبر من كل عام، وذلك منذ عام 2005 والذي يستهلك العالم ملايين الأطنان منه سنويًا.
وحسب الموقع الطبي "هيلث لاين"، فإن هناك فوائد متعددة لتناول الشاي، من بينها انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم؛ لكونه يحتوي على مضادات الأكسدة، كما يعمل على تقليل مخاطر ارتفاع السكر في الدم، فضلًا عن تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.
ويحتوي الشاي الصحي وخصوصًا الأخضر والأسود على البوليفينولات مثل الكاتيكين والفلافونويد، التي تعمل كمضادات للأكسدة، وتحمي الجسم من الجذور الحرة، التي قد تسبب تلف الخلايا والإصابة بأمراض المزمنة.
وتشير البحوث العلمية إلى أن تناول الشاي بانتظام قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وكذلك تحسين وظائف الأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، وخفض الكوليسترول الضار.
ويحتوي الشاي أيضًا على مادة الكافيين، التي تعزز اليقظة الذهنية والتركيز، ولكن نظرًا لأن محتوى الكافيين في الشاي أقل عمومًا من القهوة، فإن الشاي يعطي دفعة طاقة معتدلة ومستدامة من دون التسبب في التوتر، وهو مثالي للمسافرين عبر المناطق الزمنية.
ويتمتع شاي البابونج بقدرة مهدئة إلى حد ما قد تساعد ركاب الرحلات الطويلة على أخذ قسط من النوم، كما تساعد بعض أنواع شاي الأعشاب، مثل النعناع أو الزنجبيل، على الهضم وتخفيف أعراض مثل الانتفاخ أو الغثيان وهي أعراض قد تواجه البعض عندما يتغير روتينهم الطبيعي بسبب السفر.
ويسهم تناول الشاي في تقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب مع النوم بشكل جيد، فضلًا عن كونه مصدر رزق للملايين حول العالم؛ لكونه وسيلة عيش رئيسية خاصة في البلدان النامية.
وأضاف الموقع أن كثرة تناول الشاي تسبب الإصابة بالإمساك وزيادة وزن جسم الإنسان في حال تم إضافة السكر، فضلًا عن كونه يسبب اصفرار الأسنان.