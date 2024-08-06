بحضور أكثر من 1200 موجه وموجهة.. "تعليم مكة" ينظم لقاءً للاستعداد للعام الدراسي

وأكد دور الأسرة في تعزيز القيم والسلوك الإيجابي لدى الأبناء، وتزويدهم بخطة التعلم الأسبوعية وخطة الأنشطة والفعاليات، وإرسال الرسائل التحفيزية لأولياء الأمور، والتي تؤكد أهمية الحضور اليومي والمواظبة مع استثمار المنصات الرقمية المعتمدة ورصد غياب وحضور الطلبة بشكل يومي، وإدراجه في نظام نور وتفعيل البرامج الوقائية للحد من انتشار المشكلات السلوكية لدى الطلبة ومتابعة وتقويم غياب الطلبة، والتأكد من تطبيق اللوائح المنظمة لذلك، وتقييم مدى فاعلية إجراءات الانضباط المدرسي بشكل دوري وتعديل الإجراءات لتعزيز فعالية الخطة وإعداد التقارير اللازمة لتعزيز التواصل بين المدرسة والأسرة وإدارة المدرسة، ومتابعة توقيع ولي الأمر والطالب إلكترونيًّا على الالتزام المدرسي والاطلاع على قواعد السلوك والمواظبة ومتابعة توزيع وتطبيق الخطة الدراسية من أول يوم دراسي والمتابعة والتقييم.