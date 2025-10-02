الرئيس التنفيذي للسجل العقاري يلتقي جمعية كتاب الرأي في جدة

وشهد اللقاء استعراض أبرز التطورات التي يشهدها السجل العقاري في التحول من نظام التوثيق إلى التسجيل العيني للعقار، والدور الذي يؤديه في حفظ الحقوق وتعزيز موثوقية التعاملات العقارية، إضافة إلى تسليط الضوء على التقدم المحقق في بناء السجل العقاري الرقمي الشامل على مستوى المملكة.