"التأمينات الاجتماعية": 92% نسبة التزام المنشآت بالسلامة المهنية

وتعكس هذه الإحصاءات التزام المؤسسة برفع مستوى الوعي وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة في بيئات العمل، مما يساهم في الحفاظ على سلامة العاملين والممتلكات؛ حيث تمثل سلامة المشتركين هدفًا إستراتيجيًا للتأمينات الاجتماعية، وذلك من خلال الخطط والبرامج المتمثلة في الزيارات الميدانية والورش التوعوية مع أصحاب العمل.