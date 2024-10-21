"التأمينات الاجتماعية": 92% نسبة التزام المنشآت بالسلامة المهنية

أكّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المنشآت حققت نسبة التزام بمعايير ومبادئ السلامة بلغت 92%، وذلك وفقاً لإحصاءات وأرقام السلامة والصحة المهنية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024.
ونفّذت فرق الالتزام والسلامة والصحة المهنية بالمؤسسة، أكثر من 13 ألف زيارة توعوية ووقائية لـ 8100 منشأة، كما أصدرت شهادة السلامة والصحة المهنية لأكثر من 24 ألف منشأة، وقدّمت 6 ورش توعوية خلال تلك الفترة.
وجاء ذلك وفقاً للتقرير الدوري الذي تصدره التأمينات الاجتماعية، كجزء من الجهود المكثفة في رفع مستوى الوعي وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، واستدامة بيئات العمل للحفاظ على سلامة العاملين والممتلكات.
وتعكس هذه الإحصاءات التزام المؤسسة برفع مستوى الوعي وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة في بيئات العمل، مما يساهم في الحفاظ على سلامة العاملين والممتلكات؛ حيث تمثل سلامة المشتركين هدفًا إستراتيجيًا للتأمينات الاجتماعية، وذلك من خلال الخطط والبرامج المتمثلة في الزيارات الميدانية والورش التوعوية مع أصحاب العمل.