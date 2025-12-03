وزير الموارد البشرية: 2.5 مليون سعودي وسعودية في القطاع الخاص… وتنفيذ 94% من استراتيجية الوزارة

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2026 اليوم، أن نسبة البطالة بين السعوديين انخفضت إلى 6.8%، وهو أدنى مستوى تاريخي تسجله المملكة، مؤكدًا أن هذا التراجع يعكس أثر السياسات والبرامج التي نُفّذت خلال الأعوام الماضية.