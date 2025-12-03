وزير الموارد البشرية: 2.5 مليون سعودي وسعودية في القطاع الخاص… وتنفيذ 94% من استراتيجية الوزارة

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2026 اليوم، أن نسبة البطالة بين السعوديين انخفضت إلى 6.8%، وهو أدنى مستوى تاريخي تسجله المملكة، مؤكدًا أن هذا التراجع يعكس أثر السياسات والبرامج التي نُفّذت خلال الأعوام الماضية.
وأوضح الراجحي أن استراتيجية الموارد البشرية تم تنفيذ 94% من مبادراتها حتى الآن، ما أسهم في تحسين كفاءة سوق العمل ورفع جودة الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين.
وبيّن أن عدد السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص ارتفع ليصل إلى 2.5 مليون موظف وموظفة، مشيرًا إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت 34%، وهو تقدم كبير يعكس نجاح برامج التمكين والتأهيل.
وأضاف الراجحي أن المملكة شهدت نموًا ملحوظًا في العمل الحر ليصل عدد العاملين إلى 430 ألف سعودي، في خطوة تؤكد توسع الخيارات الوظيفية وتنوع الأنماط المهنية في سوق العمل.
وأكد أن الوزارة ماضية في استكمال مبادراتها لخلق فرص مستدامة، وتعزيز مواءمة مهارات القوى العاملة مع احتياجات الاقتصاد الوطني، بما يدعم المستهدفات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.