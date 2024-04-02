لإشراك القطاع الخاص في التنمية.. أمانة العاصمة المقدسة تطرح حزمة فرص استثمارية جديدة

وتمثلت أبرز الفرص والمشاريع التي تم طرحها فيما يلي: مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع مطاعم في مخطط ولي العهد6 وعلى مساحة 8261 م2 ومدته 20 عامًا، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة معهد متخصص ومركز تدريب في مخطط الراشدية وعلى مساحة 1588م2ومدته 25 عامًا، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مبنى رياض أطفال في مخطط الراشدية على مساحة 1594م2ومدته 20 عامًا، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مركز تجاري في مخطط ولي العهد 2 على مساحة 21,725م2 ومدته 20 عامًا، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع طبي عام في مخطط ولي العهد7 على مساحة 8405م2 ومدته 20 عامًا، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع طبي عام في مخطط الراشدية على مساحة 3982م2 ولمدة 25 عامًا، ومشروع ترميم وتشغيل وصيانة سوق العتيبية المركزي، والذي تبلغ مساحته الإجمالية 2741م2 ولمدة 15 عامًا، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مركز رياضي نسائي في مخطط ولي العهد8 وعلى مساحة تقدر بـ 2194م2 ولمدة 20 عامًا، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مركز خدمة محطة وقود في مخطط ولي العهد للورش وعلى مساحة تقدر بـ 46,000م2 ولمدة 20 عامًا، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة مركز متخصص بخدمة السيارات في مخطط الراشدية على مساحه 1994م2 لمدة 20 عامًا، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة موقع لتشوين مواد البناء الأولية في مخطط ولي العهد6 على مساحة 1793م2 ومدته 5 سنوات، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة موقع لتشوين مواد البناء الأولية في مخطط الراشدية على مساحة 3982م2 ولمدة خمس سنوات، ومشروع تشغيل وإنشاء وصيانة موقع لتشوين مواد البناء الأولية في مخطط ولي العهد3على مساحة 8,628م2 ومدته خمس سنوات، ومشروع إنشاء وتشغيل وصيانة موقع لبيع مواد البناء الأولية في مخطط ولي العهد6 وعلى مساحة 10,755م2 ولمدة 10 سنوات.