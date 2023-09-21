عن اليوم الوطني.. "المالك": هذا ما تعلمناه من الملك عبدالعزيز وننفذه في عهد الملك سلمان وولي عهده

وفي مقاله "اليوم الوطني كما تعلمناه من عبدالعزيز" بصحيفة "الجزيرة"، يقول المالك: "للوطن قيمة، يرتبط المواطن بها، إذ تمنحه الهوية، حيث يعيش في هذه الحياة، ويستمتع بما في الوطن من خيرات ويستظل به في أمان وسلام، ويجد فيه ما يسعده ويقوي أمله نحو المستقبل، وفيه تكبر الطموحات، وتزيد تطلعات المواطن، حيثما كان هناك ما يعزز الانتماء في وطن شامخ.. ولا قيمة للإنسان بلا وطن، ومن غير أرض يحتمي بها، وحدود تمنحه الحق بأن يكون ضمن إطارها، وهو إن فقدها، أو كان بلا ارتباط بها، فكمن يكون مشرداً، أو شريداً، أو مهاجراً، أو تائهاً، أو كان بلا ظل يستظل به".