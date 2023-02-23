مؤتمر الطائف لمكافحة العدوى يوصي بدعم برامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بالتقنيات

وقال "حلواني" إن التطلعات كبيرة إن شاء الله بعقد المؤتمر في العام المقبل، والاستمرار عليه بشكل سنوي لما فيه ذلك من فائدة على العاملين في هذا التخصص، مسجلاً تقديره وشكره الجزيل إلى إدارة مكافحة العدوى بصحة الطائف، برئاسة مريم الثمالي على حُسن التنظيم والضيافة والإعداد.