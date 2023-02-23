مؤتمر الطائف لمكافحة العدوى يوصي بدعم برامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية بالتقنيات

خرج مؤتمر الطائف الثاني لمكافحة العدوى والميكروبات المقاومة للمضادات الميكروبية، الذي اختتم جلساته مؤخراً بتوصيات تركزت على عدة جوانب مهمة فيما يتعلق بمكافحة العدوى والميكروبات المقاومة للمضادات الميكروبية.
ولخص الدكتور محمد عبدالرحمن حلواني عضو اللجنة العلمية، استشاري مكافحة العدوى توصيات المؤتمر في النقاط الآتية:
- دعم برامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية باستخدام التقنيات الحديثة، بدلاً من الإجراءات الورقية والتي قد تكلف الكثير من الجهد والوقت.
- أهمية التشاور والتواصل الفعال بين المنشآت الصحية بخصوص متابعة حالات العمليات الجراحية في ما يُعرف بالتقصي بعد العمليات الجراحية، لضمان تحديد العدوى المكتسبة بعد العمليات الجراحية في مهدها، ووضع الخطط اللازمة للحد من زيادتها.
- تبادل قصص النجاح بين المستشفيات المختلفة حول المملكة بطرق تطبيق برامج مكافحة العدوى، ومناقشتها مع ذوي الاختصاص بالشكل الصحيح لتبادل الخبرات.
- تشجيع التعاون البحثي مع الجامعات والمستشفيات المرجعية في مجال استخدام المضادات الحيوية لضمان الاستفادة بشكل متبادل بين الطرفين.
وقال "حلواني" إن التطلعات كبيرة إن شاء الله بعقد المؤتمر في العام المقبل، والاستمرار عليه بشكل سنوي لما فيه ذلك من فائدة على العاملين في هذا التخصص، مسجلاً تقديره وشكره الجزيل إلى إدارة مكافحة العدوى بصحة الطائف، برئاسة مريم الثمالي على حُسن التنظيم والضيافة والإعداد.
وكان مؤتمر الطائف الثاني لمكافحة العدوى والميكروبات المقاومة للمضادات الميكروبية- والذي تم بإشراف مباشر من مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد جابر القحطاني، وبرعاية محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز.
واختتمت جلسات المؤتمر بعد مناقشة عدة مواضيع متعلقة بمستجدات مكافحة العدوى والميكروبات المقاومة للمضادات الميكروبية، كما كان لمشاركة ممثلين عن هيئة الصحة العامة، وعن الإدارة العامة لمكافحة العدوى في وزارة الصحة الأثر الفعال في مناقشة برامج وخطط مكافحة العدوى المستقبلية، خاصة في برامج الاحتواء السريع للتفشيات لجميع الأمراض المعدية أو العدوى المكتسبة داخل المنشآت الصحية.