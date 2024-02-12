جماهير الهلال وكريستيانو ما بين "الفعل" و"ردة الفعل": انعكاس لغياب مسؤولية التثقيف وتطبيق العقوبات

فعلى سبيل المثال ووفقاً لنظام الرياضة الجديد، فقد نصت المادة الثامنة والسبعون من النظام، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام من الجمهور الحاضرين لمنافسةٍ رياضية أو فعالية رياضية بفعلٍ من أفعال العنف أو الشغب أو الفوضى.. ويعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال كل من أتى -علانيةً وعبر أي وسيلةٍ كانت- بفعلٍ أو قولٍ يحضّ على الكراهية أو التمييز العنصري أو التعصب الرياضي"، هنا يأتي التساؤل على من يجب تطبيق النظام، لو تم تطبيق الأنظمة لما رأينا مناظر مخجلة كما يحدث سواء كفعل متسبب أو ردة فعل أقبح منه ولكنها تظل نتيجة له.