4500 شاب متطوع بالرياض يسهمون في تفطير ألفي صائم يومياً

ويستثمر نحو 4500 شاب بمدينة الرياض الجهد والوقت هذه الأيام متطوعين تحت مظلة جمعية سعادتي الاجتماعية لتنفيذ مبادرة "تفطير الصائمين بسواعد شبابنا"، بعدد ساعات تطوعية تبلغ 540 ساعة، يتم خلالها توزيع 2000 وجبة يومياً، لتحقق بنهاية الشهر 60 ألف وجبة، في 6 مواقع متفرقة من أحياء العاصمة الرياض.