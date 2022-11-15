الرياض تستضيف فعاليات "بلاك هات" كأول نسخة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وضمّت منطقة الفعاليات القرية السيبرانية التي قدمت 6 تحديات مختلفة؛ وهي: تحدي اختراق السيارة الذي سلط الضوء على نقاط الضعف الموجودة في المركبات، وتحدي الهروب من الغرفة الذي يعتمد على حل سلسلة من الألغاز ضمن إطار زمني محدود من خلال تحفيز المتسابقين على استخدام معرفتهم في الأمن السيبراني للهروب من الغرفة، إلى جانب تحدي المدينة الذكية وهو التحدي الذي يحاكي قطاعات مختلفة من البنية التحتية وقدرة المتسابقين على استغلال الثغرات الأمنية في هذه المنشآت الافتراضية، وتحدي فك الأقفال الذي أشار إلى التقنيات المستخدمة لاستغلال نقاط الضعف الموجودة في الأقفال المختلفة، وتحدّي اختراق الدرونز الذي قدم منافسات تعتمد على قدرة التحكم في الدرونز والمهارة على تنفيذ مختلف الهجمات عليه، وأخيرًا اختراق الرقائق الإلكترونية الذي أتاح للزوار فرصة التعرف على شريحة eMMC وكيفية مهاجمة إنترنت الأشياء وأجهزة الهاتف المحمول.