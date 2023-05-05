اعتماد 77 مخالفة في نظام البريد.. بعقوبات تصل إلى 250 ألف ريال

وتضمّن تصنيف المخالفات والعقوبات في نظام البريد، تحديد 8 فئات للمخالفات كتقديم خدمات بريدية دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، وعدم الالتزام بقواعد تقديم الخدمات البريدية ومتطلبات الترخيص، ونقل مواد محظورة أو إخفاء المواد البريدية أو إتلافها أو فقدانها، أو انتهاك سرية المواد البريدية أو بيانات العملاء، أو استخدام طابع بريدي غير معتمد من الهيئة العامة للنقل أو الاستخدام غير القانوني لها أو لآلات التخليص البريدي.