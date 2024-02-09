إمام الحرم المكي يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة

ورحّب بالضيوف في المملكة، مشيرًا إلى أن من مرتكزات الإسلام وسمات هذا الدين العظيم العقيدة الصحيحة، فما زال الأنبياء منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى خاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام يدعون إلى عقيدة يوحى بها إليهم ويطالبون بها ولا يقبلون عنها بديلًا.