إمام الحرم المكي يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة

التقى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، أمس؛ الدفعة الثانية لعام 2024 من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتضمّ "250" معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثّلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وذلك بمقر إقامتهم بمكة المكرمة.
ورحّب بالضيوف في المملكة، مشيرًا إلى أن من مرتكزات الإسلام وسمات هذا الدين العظيم العقيدة الصحيحة، فما زال الأنبياء منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى خاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام يدعون إلى عقيدة يوحى بها إليهم ويطالبون بها ولا يقبلون عنها بديلًا.
وأضاف الدكتور الجهني: أن الدعوة مصدرها الوحي السماوي ولا بد أن يبقى لها الخلود رغم دعوات النفعيين والماديين؛ فدعوة الإسلام مصدرها القرآن وهو الكتاب السماوي الوحيد المحفوظ من التحريف، والمفارقة بين دعاة الإسلام والدعاة النفعيين أن الأولين يتّخذون من دعوة الأنبياء قدوة وسلوكًا.