المركز الوطني للنخيل والتمور يعلن إطلاق منصة "مزارع" الإلكترونية

أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور منصة "مزارع" الإلكترونية التي تهدف لتمكين وصول المزارعين إلى المنتجات الداعمة لسلسلة القيمة.
وتسلط المنصة الضوء على تطوير وتنمية قطاع زراعة النخيل عن طريق ربطهم بمقدمي الحلول الزراعية المتعلقة بزراعة النخيل، مما يتيح للمُزارع العديد من فرص النمو والتطوير.
ويعمل المركز على تنمية وتطوير زراعة النخيل في المملكة؛ لما لها من أهمية وطنية واقتصادية، ويسعى لتسخير كل الإمكانات التي تحرص على استدامة قطاع النخيل والتمور.
يأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة المشاريع والمبادرات التي يقدمها المركز الوطني للنخيل والتمور للمزارع في مجال التجارة الإلكترونية؛ لتسخير جميع إمكاناتهم لخدمة هدف ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتطوير واستدامة منظومة العمل في تحسين زراعة وإنتاج النخيل والتمور.