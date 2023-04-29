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تُقلّ العدد الأكبر منذ بدء عمليات الإجلاء.. شاهد لحظة اقتراب "أمانة" من قاعدة الملك فيصل بجدة
السفينة على متنها 1982 شخصًا من أكثر من 17 جنسية.. القاعدة استقبلت 5 آلاف حتى الآن
رصد مقطع فيديو لحظةَ اقتراب سفينة "أمانة" إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، وعلى متنها أكبر عدد من الرعايا منذ بدء عمليات الإجلاء من السودان.
وتحمل السفينة "أمانة" 1982 شخصًا من أكثر من 17 جنسية حول العالم.
وكان قد وصل قرابة الـ5000 شخص إلى قاعدة الملك فيصل منذُ بداية عملية إجلاء رعايا الدول من السودان حتى تاريخه.
يأتي ذلك ضمن جهود المملكة خلال الفترة الأخيرة لإجلاء رعايا العديد من دول العالم من ميناء بورتسودان السوداني إلى المملكة؛ تمهيدًا لترحيلهم إلى بلدانهم.