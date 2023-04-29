محليات

تُقلّ العدد الأكبر منذ بدء عمليات الإجلاء.. شاهد لحظة اقتراب "أمانة" من قاعدة الملك فيصل بجدة

السفينة على متنها 1982 شخصًا من أكثر من 17 جنسية.. القاعدة استقبلت 5 آلاف حتى الآن