وزير التعليم: نهدف إلى بناء أجيال تُنافس عالميًّا من خلال تكامل جهود الوزارة وشركائها

وقال: "ترتكز خطة وزارة التعليم في انطلاقة العام الدراسي الجديد 1446هـ على العمل ضمن خطة استراتيجية وحوكمة محددة ومتكاملة مع كافة قطاعات وإدارات ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات، من خلال اللجان المشكلة والإدارات المختصة بعملية الإشراف والتنفيذ والتشغيل؛ وذلك ضمن منظومة عمل متكاملة، تشمل الطواقم التعليمية والإدارية والفِرَق الميدانية"؛ مبينًا أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة تعليمية محفزة وجاذبة للطلبة مع بداية العام الدراسي بكل نشاط؛ وذلك من خلال رفع مستوى الشغف لديهم، وزيادة التوعية والتثقيف بقيم الجدية والالتزام، إلى جانب تفعيل برامج التهيئة النفسية والاجتماعية والتربوية للطلبة في البيئة المدرسية.