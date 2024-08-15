في تركيا والسودان ولبنان واليمن.. "إغاثي الملك سلمان" يواصل جهوده الإنسانية

من جهة أخرى وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ 568 حقيبة مواد عناية شخصية، و222 حقيبة إيوائية استفاد منها 4.543 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا من النازحين في محلية مروي بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى السودان للعام 2024م.