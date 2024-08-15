في تركيا والسودان ولبنان واليمن.. "إغاثي الملك سلمان" يواصل جهوده الإنسانية

نفّذ مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروعَ الطبي التطوعي لجراحة الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة، في مدينة الريحانية بجمهورية تركيا، والذي أقيم خلال الفترة من 9 وحتى 13 أغسطس 2024م، بمشاركة 21 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة، بإجراء 41 عملية جراحية متخصصة، تكلّلت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.
من جهة أخرى وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ 568 حقيبة مواد عناية شخصية، و222 حقيبة إيوائية استفاد منها 4.543 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا من النازحين في محلية مروي بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى السودان للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المتضررين والمحتاجين في شتى بقاع الأرض.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 338 حقيبة إيوائية، و1.060 حقيبة عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية قلع النحل بولاية القضارف في جمهورية السودان، استفاد منها 8.091 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم المساعدات الإيوائية العاجلة إلى السودان للعام 2024م.
على صعيد آخر واصل مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذَ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية.
وجرى خلال شهر يوليو 2024م استقبال 7.998 مريضًا في مركز عرسال للرعاية الصحية قُدمت لهم 23.984 خدمة، توزّعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية؛ حيث بلغت نسبة الذكور 41% والإناث 59%، بينما شكلت نسبة اللاجئين 82% والمقيمين 18% من إجمالي المستفيدين.
يأتي ذلك حرصًا من المملكة ممثلة في المركز على تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين واللاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.
كما واصل مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذَ مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين بمديرية رازح في محافظة صعدة، استفاد منها 55 فردًا، خلال الفترة من 24 وحتى 31 يوليو 2024م.
وراجع عيادةَ مكافحة الأمراض الوبائية 14 حالة، وعيادة الحالات الطارئة 11 مريضًا، وعيادة الباطنية 26 حالة، وعيادة الصحة الإنجابية مستفيدة واحدة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 3 مستفيدين.
وفي مجال الخدمات الصحية المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 20 فردًا، وصُرفت الأدوية لـ51 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، وضخّ 14.400 لتر من المياه الصالحة للشرب.
من ناحية ثانية وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 402 حقيبة إيوائية، و470 خيمة للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتَيْ حرض وحيران بمحافظة حجة، استفاد منها 2.820 فردًا بواقع 470 أسرة، ضمن مشروع توزيع الموادّ الإيوائية الطارئة في اليمن.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.