استدعاء إيرباص "إجراء سلامة بسيط" بالفيديو .... طيار مدني يوضح سبب استدعاء إيرباص لأكثر من 6 آلاف طائرة A320

في خطوة لافتة، أوضح الطيار المدني عبدالله بن صالح الغامدي سبب استدعاء شركة إيرباص لأكثر من 6 آلاف طائرة من عائلة A320 حول العالم، مؤكّدًا أن الإجراء «تأكيدي للسلامة لا أكثر» ولا يرتبط بأي خلل ميكانيكي خطير. نشر الغامدي توضيحاته عبر مقطع فيديو على حسابه في منصة «إكس»، مبينًا أن المشكلة تتعلق ببرمجة كمبيوتر التحكم بأسطح الطيران ELAC، وهو النظام المسؤول عن إدارة الجنيحات التي تتحكم في ارتفاع الطائرة واتجاهها.
وأضاف أن حرارة الشمس العالية أو الإشعاع الشمسي قد يؤثران على شرائح الكمبيوتر، ما يستلزم إعادة برمجة أو استبدال القطعة لضمان دقة البيانات.
وأشار الغامدي إلى أن الطائرات المتأثرة تشمل أكثر الطرازات انتشارًا، مثل A320neo وA321LR وA321XLR، مؤكدًا أن شركات الطيران السعودية بادرت بإصدار بيانات حرصًا على سلامة الضيوف وسمعة أساطيلها.
وأكد أن ما يحدث لا يدعو للقلق، موضحًا: «الموضوع بسيط جدًا، وهو مجرد إجراء للتأكيد على السلامة. لا أقل ولا أكثر».
وشدّد على أن شجاعة إيرباص في الكشف والإصلاح تعكس حرصها على جودة الصناعة، وكذلك شفافية الشركات المشغلة للطائرات.
وكانت وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) قد أصدرت توجيهًا طارئًا يمنع تشغيل أي رحلة ركاب قبل استبدال كمبيوتر ELAC B L104 أو العودة لإصدار سابق من برمجيات النظام، محذّرة من أن الخلل -في أسوأ الحالات- قد يؤدي إلى حركة غير آمنة للطائرة تتجاوز الحدود التصميمية.