استدعاء إيرباص "إجراء سلامة بسيط" بالفيديو .... طيار مدني يوضح سبب استدعاء إيرباص لأكثر من 6 آلاف طائرة A320

في خطوة لافتة، أوضح الطيار المدني عبدالله بن صالح الغامدي سبب استدعاء شركة إيرباص لأكثر من 6 آلاف طائرة من عائلة A320 حول العالم، مؤكّدًا أن الإجراء «تأكيدي للسلامة لا أكثر» ولا يرتبط بأي خلل ميكانيكي خطير. نشر الغامدي توضيحاته عبر مقطع فيديو على حسابه في منصة «إكس»، مبينًا أن المشكلة تتعلق ببرمجة كمبيوتر التحكم بأسطح الطيران ELAC، وهو النظام المسؤول عن إدارة الجنيحات التي تتحكم في ارتفاع الطائرة واتجاهها.