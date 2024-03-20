"السديس": تعزيز المهام الدينية لأئمة ومؤذني الحرمين تحقيقًا للمستهدفات وإثراءً لتجربة القاصدين

‎وقال رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس: رئاسة الشؤون الدينية حرصت على تعزيز المهام الدينية لأئمة ومؤذني الحرمين استشعارًا بالمسؤولية العظيمة التي خُصَّت بها المملكة العربية السعودية من رعاية وإعمار الحرمين دينيًا، ولبلوغ المستهدفات الدينية للحرمين عالميًا؛ فضلًا عن إثراء تجربة الزائرين والقاصدين دينيًا خلال شهر رمضان المبارك.