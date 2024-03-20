"السديس": تعزيز المهام الدينية لأئمة ومؤذني الحرمين تحقيقًا للمستهدفات وإثراءً لتجربة القاصدين

تعد مبادرة تعزيز مكانة أئمة ومؤذني الحرمين الشريفين تفعيلاً عملياً لمبدأ الشورى الرصين في الإسلام، وتبادل الآراء والمقترحات، وتعميق المبادرات الدينية النوعية؛ مما يثمر فاعلية دور الأئمة والمؤذنين في إيصال أثر رسالة الحرمين الشريفين الدينية الإيجابية عالميًا خلال شهر رمضان المبارك.
وقال رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس: رئاسة الشؤون الدينية حرصت على تعزيز المهام الدينية لأئمة ومؤذني الحرمين استشعارًا بالمسؤولية العظيمة التي خُصَّت بها المملكة العربية السعودية من رعاية وإعمار الحرمين دينيًا، ولبلوغ المستهدفات الدينية للحرمين عالميًا؛ فضلًا عن إثراء تجربة الزائرين والقاصدين دينيًا خلال شهر رمضان المبارك.
وقدّم الشكر لولاة الأمر على ما يلقاه مؤذنو وكالة الشؤون الدينية في المسجد النبوي من العناية والاهتمام والرعاية الكريمة.
وأكّد رئيس الشؤون الدينية أن مبادرة تعزيز مكانة الأئمة والمؤذنين تعد من مرتكزات رسالة رئاسة الشؤون الدينية؛ لتعظيم قيم الوسطية والتسامح والاعتدال، وتعزيز الرحلة الإيمانية للقاصدين خلال الشهر الكريم من خلال إعداد برامج ارشادية وتوجيهية ودروس لأصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين.
ونوه "السديس" بالمكانة العالية والمنزلة الكريمة لمؤذني الحرمين والاصطفاء بالأذان.