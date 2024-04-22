لأول مرة عربيًّا.. السعودية تحصد جائزة "فرونتيرز للعلوم" عبر أستاذة مشاركة بجامعة "كاوست"

واشتهرت "بيكسوتو" بلقب "حامية الشعاب المرجانية"، لأبحاثها الرائدة في مجال ترميم الشعاب المرجانية، خصوصًا بحثها في استخدام "البروبيوتيك" التي هي عبارة عن البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى المفيدة في دعم صحة الكائن الحي، بما في ذلك البشر، وكانت في الأصل عالمة أحياء دقيقة للنباتات والتربة؛ لكن اكتشافًا علميًّا عرضيًّا في أثناء دراستها للبروبيوتيك في تحسين الزراعة، قادها إلى النظر في إمكانات هذه الأحياء الدقيقة في دعم الحياة البحرية المهددة، والتي من ضمنها الشعاب المرجانية.