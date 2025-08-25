بالشراكة مع NHC…ليدار تطلق مشروع "دار الربى" في الرياض

ويعد مشروع “دار الربى” أحدث إضافة إلى محفظة ليدار الاستثمارية في مدينة الرياض، ضمن سلسلة من المشاريع السكنية المتنوعة التي تطورها الشركة في مختلف أنحاء المملكة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز جودة الحياة وتوفير حلول سكنية عصرية.