بالشراكة مع NHC…ليدار تطلق مشروع "دار الربى" في الرياض

أعلنت شركة ليدار للاستثمار عن إطلاق مشروعها السكني الجديد "دار الربى" في وجهة الربى، وذلك بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، ليكون واحدًا من أبرز المشاريع السكنية الحديثة في مدينة الرياض.
ويتميز المشروع بموقع استراتيجي حيوي على مقربة من التقاء عدة طرق ومحاور رئيسية، ما يمنحه سهولة وصول ويعزز من قيمته السكنية والاستثمارية.
ويمتد مشروع “دار الربى” على مساحة أرض تبلغ 336,399.22 متر مربع، فيما يصل إجمالي مسطحات البناء إلى 323,720.56 متر مربع، ويضم 1192 فيلا موزعة على نموذجين سكنيين بتصاميم عصرية تلبي مختلف الاحتياجات وتناسب تطلعات الأسر.
كما يشتمل المشروع على باقة متكاملة من الخدمات والمرافق، بما في ذلك المساحات الخضراء والملاعب الرياضية والمراكز التجارية، ليشكل مجتمعًا سكنيًا متكاملًا يلبي أنماط الحياة الحديثة.
وأكدت شركة ليدار حرصها على تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة، من خلال التعاون مع الشركات المتخصصة في مجالات التشييد والإشراف، بما يضمن توفير منتج عقاري يلبي متطلبات العملاء ويتماشى مع تطلعاتهم.
ويعد مشروع “دار الربى” أحدث إضافة إلى محفظة ليدار الاستثمارية في مدينة الرياض، ضمن سلسلة من المشاريع السكنية المتنوعة التي تطورها الشركة في مختلف أنحاء المملكة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز جودة الحياة وتوفير حلول سكنية عصرية.
احجز الآن: https://sakani.sa/app/offplan-projects/1632