شاهد.. جمهور الرياض يتفاعل مع "العب بالخمس" قبل "الخلود"

صنعت إدارة الفعاليات- بالتعاون مع إدارة المسؤولية الاجتماعية في نادي الرياض- أجواء حماسية قبل انطلاق مباراة فريقها الأول لكرة القدم ضد نادي الخلود الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله.
واستمتع الجمهور بفعالية "العب بالخمس"، التي أُقيمت مساء "الثلاثاء" في مقر نادي الرياض، واشتملت على الكثير من الأنشطة الحركية التي تُسهم في تعزيز التفكير والإنجاز كـ"حجرة مقص" و"خلك قدها" و"الكور مقامات" و"تكفى لا تطيح"، وأيضًا ألعاب أطفال وجلسات عائلية وأطعمة ومشروبات.
وقد أُقيمت الفعاليّة على هامش المباراة التي أُقيمت على ملعب نادي الرياض، واستضاف من خلالها نادي الخلود ضمن مباريات الجولة 19 من دوري "يلو" للدرجة الأولى، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليرتفع رصيد فريق الرياض إلى النقطة 35 محتلاً المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد نادي الخلود إلى 25 نقطة في المركز السابع.