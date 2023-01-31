شاهد.. جمهور الرياض يتفاعل مع "العب بالخمس" قبل "الخلود"

وقد أُقيمت الفعاليّة على هامش المباراة التي أُقيمت على ملعب نادي الرياض، واستضاف من خلالها نادي الخلود ضمن مباريات الجولة 19 من دوري "يلو" للدرجة الأولى، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليرتفع رصيد فريق الرياض إلى النقطة 35 محتلاً المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد نادي الخلود إلى 25 نقطة في المركز السابع.