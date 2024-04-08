الهلال يولد بعد الكسوف.. "الثقفي": الأربعاء أول أيام العيد

وأضاف: بهذه المعطيات الحسابية الفلكية -بعد مشيئة الله- يتضح أن غدًا الثلاثاء 30/ 9/ 1445هـ- 9/ 4/ 2024م هو المتمم لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يومًا امتثالًا لقوله تعالى: {ولتكملوا العدة ولتكبّروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون}، ويوم الأربعاء 1/ 10/ 1445- 10/ 4/ 2024م هو أول أيام عيد الفطر المبارك لكل الدول العربية والإسلامية، بناءً على هذه المعطيات الحسابية الفلكية؛ حيث من المؤكد أن تعلن المحكمة الشرعية أن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان ثلاثين يومًا إن شاء الله.