الهلال يولد بعد الكسوف.. "الثقفي": الأربعاء أول أيام العيد

أكد الفلكي خبير المزولة الشمسية ورصد الأهلة بمحافظة الطائف محمد بن ردة الثقفي، أنه تم الانتهاء من رصد منازل القمر الأخيرة صباح اليوم الاثنين.
وأوضح "الثقفي" لـ"سبق"، أنه وفقًا للحساب الفلكي؛ فإن "هلال شهر شوال" سوف يغرب قبل غروب الشمس مساء اليوم الاثنين 29/ 9/ 1445هـ - 8/ 4/ 2024م في السعودية والعالمين العربي والإسلامي؛ وعليه فلن يكون هناك هلال يُرى لأن القمر في مرحلة المحاق، يعقبه كسوف كلي للشمس يشاهد في أمريكا الشمالية والوسطى وأجزاء من المحيطين الأطلسي والهادئ؛ كوْن الوقت لديهم نهارًا، وبعد نهاية الكسوف سوف تتم ولادة هلال شوال عند الساعة ٩.٢١ من مساء اليوم الاثنين؛ وفقًا لتوقيت السعودية ليلًا.
وأضاف: بهذه المعطيات الحسابية الفلكية -بعد مشيئة الله- يتضح أن غدًا الثلاثاء 30/ 9/ 1445هـ- 9/ 4/ 2024م هو المتمم لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يومًا امتثالًا لقوله تعالى: {ولتكملوا العدة ولتكبّروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون}، ويوم الأربعاء 1/ 10/ 1445- 10/ 4/ 2024م هو أول أيام عيد الفطر المبارك لكل الدول العربية والإسلامية، بناءً على هذه المعطيات الحسابية الفلكية؛ حيث من المؤكد أن تعلن المحكمة الشرعية أن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان ثلاثين يومًا إن شاء الله.
واختتم "الثقفي" حديثه، برفع التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله- وللأسرة المالكة والشعب السعودي، والأمتين العربية والإسلامية.