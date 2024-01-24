بطالة وجريمة.. 6 مخاطر للتسرُّب الدراسي يكشفها "الضمان الاجتماعي والتمكين"

أوضح حساب الضمان الاجتماعي والتمكين، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الاستثمار في تعليم الأبناء هو الأمل والمستقبل.
وطالب الضمان الاجتماعي والتمكين بتعزيز قدرات الأبناء، من خلال الالتزام بتعليمهم وانضباطهم الدراسي، وتمكينهم من تحقيق النجاح ليكونوا مساهمين في نهضة أسرهم ومجتمعاتهم وأوطانهم.
وكشف البرنامج عن المخاطر الاقتصادية والاجتماعية على الفرد والمجتمع نتيجة "التسرُّب الدراسي"، "الانقطاع عن الدراسة"، وما قد يسبّبه من محدودية فرص العمل، وتدني مستوى الدخل، وسوء الظروف المعيشية، والشعور بالفشل والإحباط، وضعف التنمية الاقتصادية، وزيادة البطالة والجريمة.