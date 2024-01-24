بطالة وجريمة.. 6 مخاطر للتسرُّب الدراسي يكشفها "الضمان الاجتماعي والتمكين"

وكشف البرنامج عن المخاطر الاقتصادية والاجتماعية على الفرد والمجتمع نتيجة "التسرُّب الدراسي"، "الانقطاع عن الدراسة"، وما قد يسبّبه من محدودية فرص العمل، وتدني مستوى الدخل، وسوء الظروف المعيشية، والشعور بالفشل والإحباط، وضعف التنمية الاقتصادية، وزيادة البطالة والجريمة.