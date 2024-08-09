قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تطرح عدداً من الوظائف شاغرة في مناطق عدة

طرحت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، عدداً من الوظائف الشاغرة على برنامج التشغيل والصيانة، للإدارة الهندسية والأشغال في المناطق "الوسطى، الغربية، الشمالية، الشمالية الغربية، جيزان، السليل، نجران".
واشترطت في المتقدم لشغل أيّ من هذه الوظائف أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهل المطلوب للوظيفة، ويكون حسن السيرة والسلوك.
وتتضمن الشروط ألا يكون قد سبق أن حُكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة ما لم يكون قد رد اعتباره، وأن يكون غير متقاعد أو مفصولاً من الخدمة لأسباب تأديبية.
وشملت الشروط أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار، الفحص الطبي، ويجب عليه أن يرفق الهوية الوطنية والمؤهلات العلمية مع معادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة إلكترونيا (PDF).
وبيّنت قوات الدفاع الجوي أن فتح باب استقبال طلبات التقديم سيكون اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق (2024/08/11م) إلى تاريخ (2024/08/20م) على الرابط التالي: (https://jobs.mod.gov.sa).