قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تطرح عدداً من الوظائف شاغرة في مناطق عدة

وتتضمن الشروط ألا يكون قد سبق أن حُكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة ما لم يكون قد رد اعتباره، وأن يكون غير متقاعد أو مفصولاً من الخدمة لأسباب تأديبية.