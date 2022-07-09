محليات
وزيرا النقل والحج يستعرضان تقديم أفضل الخدمات للحجاج
خلال لقاء جمعهما في إطار بحث مستجدات تكامل القطاعين
التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بوزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
وشهد اللقاء استعراض مستجدات عمليات التكامل بين قطاعي النقل والحج والعمرة؛ لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
وحضر اللقاء نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح؛ ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي؛ ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط وعدد من قيادات الجهتين.