الندوة العالمية تُقدّم مشروعات إغاثية عاجلة للتخفيف من معاناة الشعب السوداني

دشّن مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السودان حزمة من المشروعات الإغاثية العاجلة في عدد من الولايات السودانية، في ظل ظروف إنسانية بالغة التعقيد نتيجة للحرب الدائرة وما خلّفته من دمار واسع وتدهور حاد في الأوضاع المعيشية.
وتنوّعت المشروعات المقدّمة لتغطي الاحتياجات الأساسية، حيث تم توزيع (3400)) سلة غذائية، وتزويد المراكز الصحية بولاية الخرطوم بأجهزة ومعدات طبية متنوعة، إضافة إلى تركيب (9) منظومات طاقة شمسية لسقيا المياه، استفادت منها المناطق الأكثر احتياجًا في ولاية الجزيرة، والولاية الشمالية، وأطراف الخرطوم.
وجاء إطلاق المبادرة بحضور عدد من المسؤولين من القيادات الحكومية، الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه الجهود الإنسانية، وثمنوا دور المملكة العربية السعودية ودورها في دعم العمل الإنساني والإغاثي، كما ثمّنوا تلبية الندوة العالمية وحضورها المستمر، لتلبية احتياجات الأهالي، وتوفير متطلبات الأمن الغذائي، والإمداد المائي، وتوطين العلاج لآلاف الأسر المحتاجة.