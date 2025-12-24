الندوة العالمية تُقدّم مشروعات إغاثية عاجلة للتخفيف من معاناة الشعب السوداني

وجاء إطلاق المبادرة بحضور عدد من المسؤولين من القيادات الحكومية، الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه الجهود الإنسانية، وثمنوا دور المملكة العربية السعودية ودورها في دعم العمل الإنساني والإغاثي، كما ثمّنوا تلبية الندوة العالمية وحضورها المستمر، لتلبية احتياجات الأهالي، وتوفير متطلبات الأمن الغذائي، والإمداد المائي، وتوطين العلاج لآلاف الأسر المحتاجة.