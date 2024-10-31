نتائج استثنائية وتاريخية.. "التعاونية للتأمين" تحقق 947 مليون ريال صافي ربح خلال 9 أشهر من 2024

أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31/ 10/ 2024، حيث حققت الشركة نمواً في الأقساط المكتتبة يصل إلى 14.3 مليار ريال سعودي خلال التسعة أشهر الماضية بنمو مقداره 11% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مما أسفر عن تحقيق نتائج استثنائية وتاريخية لها، حيث وصل صافي الربح قبل الزكاة إلى 947 مليون ريال سعودي بنسبة زيادة بلغت 56% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
ووصلت نسبة الربح من إيرادات التأمين قبل الزكاة إلى 7.0% مقارنة بـ 5.5% للفترة المماثلة من العام السابق نتيجة تحسن الكفاءة التشغيلية لإدارة هذه الإيرادات.
وأشارت الشركة إلى أن هذه النتائج الاستثنائية تعود للنمو القوي في جميع أعمال الشركة الرئيسية، حيث نمت إيرادات التأمين لتصل إلى 13.5 مليار ريال سعودي بنسبة زيادة بلغت 22% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والذي كان مدعومًا بجهود القطاعات الرئيسية.
وجاء دخل الاستثمار معززًا لهذه النتائج الاستثنائية ليصل إلى 492 مليون ريال سعودي بنسبة زيادة بلغت 62% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والذي كان نتيجة لنمو المحفظة الاستثمارية لتصل إلى 10.5 مليار ريال سعودي بزيادة بلغت 1.8 مليار ريال سعودي عن نهاية العام السابق، بالإضافة إلى إدارتها بكفاءة وفعالية.
وتواصل التعاونية جهودها لتعزيز اقتصادياتها وتطوير البنية التحتية الرقمية والابتكار لتحسين تجربة العميل وتحقيق نمو استثنائي ومستدام خلال السنوات القادمة من خلال جميع قطاعاتها، بالإضافة إلى استثمارها في منظومة الخدمات المتكاملة التي تدعم خطتنا الاستراتيجية.
وتؤكد إدارة الشركة على بذل الجهود المتميزة لتحقيق النتائج المرجوة خلال الفترة القادمة، وبما يتماشى مع تحقيق رؤية المملكة 2030.