نتائج استثنائية وتاريخية.. "التعاونية للتأمين" تحقق 947 مليون ريال صافي ربح خلال 9 أشهر من 2024

أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31/ 10/ 2024، حيث حققت الشركة نمواً في الأقساط المكتتبة يصل إلى 14.3 مليار ريال سعودي خلال التسعة أشهر الماضية بنمو مقداره 11% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مما أسفر عن تحقيق نتائج استثنائية وتاريخية لها، حيث وصل صافي الربح قبل الزكاة إلى 947 مليون ريال سعودي بنسبة زيادة بلغت 56% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.