"النيابة العامة" تباشر إجراءات التحقيق في واقعة إثارة الفوضى في أحد منتزهات حفر الباطن وتأمر بإيقاف المتهمين لحين المحاكمة

وأكد المصدر أن الفعل المرتكب من قبل المتهمين يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، طبقاً لقرار النائب العام رقم (١) وتاريخ ١ /١/ ١٤٤٢هـ، وفقاً للمادة (١١٢) من نظام الإجراءات الجزائية، مشدداً على حظر مثل هذه السلوكيات المنطوية على التعدي على رجال الأمن أو مركباتهم أو أي من أجهزتهم، أو تعريض سلامة الآخرين للخطر، وكل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وهدوئه، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة، وستطالب النيابة العامة بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة المختصة.