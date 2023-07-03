"آل الشيخ": حج هذا العام استثنائي.. والمشاريع التطويرية ساهمت في تأدية المناسك بيُسر وسهولة

نوَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بنجاح حج هذا العام، الذي وصفه بالاستثنائي، لافتًا إلى أن جهود القيادة الرشيدة والمشاريع التطويرية ساهمت بتأدية المناسك يُسر وسهولة.