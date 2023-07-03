"آل الشيخ": حج هذا العام استثنائي.. والمشاريع التطويرية ساهمت في تأدية المناسك بيُسر وسهولة

نوَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بنجاح حج هذا العام، الذي وصفه بالاستثنائي، لافتًا إلى أن جهود القيادة الرشيدة والمشاريع التطويرية ساهمت بتأدية المناسك يُسر وسهولة.
جاء ذلك في تغريدة، رفع من خلالها التهنئة للقيادة الرشيدة؛ إذ قال فيها: "أرفع التهنئة المقرونة بصادق الدعاء والثناء لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، ولسمو سيدي ولي العهد؛ بمناسبة نجاح حج 1444هـ الاستثنائي".
وأضاف: "ما تحقق بالحج هو انعكاس لحجم الدعم الذي قدمته السعودية للمشاريع التطويرية التي يسَّرت على ضيوف الرحمن تأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة". مختتمًا تغريدته سائلاً الله أن يجزي قيادتنا كل خير، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.