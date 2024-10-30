"المسند": أبكر وقت لصلاة الظهر في الرياض يبدأ عند 11:37 ويستمر حتى 8 نوفمبر

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ أن أبكر وقت لدخول صلاة الظهر في الرياض خلال العام يبدأ عند الساعة 11:37، وفقاً لتقويم أم القرى، وسيستمر هذا التوقيت حتى 8 نوفمبر بمشيئة الله.
وأشار "المسند"؛ إلى أن الشمس تكون باتجاه القِبلة في الرياض عند الساعة 03:53 مساءً، وهو معيارٌ صالحٌ لمدة أسبوع تقريباً.
كما أوضح، أن الليل يستحوذ على 12 ساعة و46 دقيقة من اليوم، بينما تبلغ حصة النهار 11 ساعة و14 دقيقة.
وأضاف، أن الشمس دخلت فلكياً برج الميزان (Libra)، وذلك ضمن حركة الأفلاك الطبيعية لهذا الوقت من العام.