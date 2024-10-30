"المسند": أبكر وقت لصلاة الظهر في الرياض يبدأ عند 11:37 ويستمر حتى 8 نوفمبر

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ أن أبكر وقت لدخول صلاة الظهر في الرياض خلال العام يبدأ عند الساعة 11:37، وفقاً لتقويم أم القرى، وسيستمر هذا التوقيت حتى 8 نوفمبر بمشيئة الله.