"سعود بن خالد" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

كما رفع الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، التهنئة بمناسبة عيد الفطر، إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.