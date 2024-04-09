"سعود بن خالد" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

رفع الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وقال نائب أمير المدينة المنورة أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من مقامكم الكريم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في وطننا الغالي والله يحفظكم ويرعاكم ويديم عزكم.
كما رفع الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، التهنئة بمناسبة عيد الفطر، إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
وقال نائب أمير المدينة المنورة يطيب لي تهنئة سموكم الكريم ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبل من سموكم الكريم الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية.