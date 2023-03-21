"الثقفي": غدًا هو المتمم لـشعبان والخميس أول رمضان.. فلكيًّا

وتوقع الفلكي "الثقفي" -بعد مشيئة الله- أن تعلن المحكمة العليا في هذه البلاد الطاهرة بأن يوم الخميس 1/ 9/ 1444هـ هو الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام، مختتمًا تصريحه برفع التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله- وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية.