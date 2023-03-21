"الثقفي": غدًا هو المتمم لـشعبان والخميس أول رمضان.. فلكيًّا

أوضح الفلكي، محمد بن ردة الثقفي، خبير رصد الأهلة بمرصد الشمس الفلكي بالمجاردة في ثقيف، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وعضو جمعية آفاق لعلوم الفلك -حسب المعطيات الفلكية لمنازل القمر والمتوافق مع تقويم أم القرى- فإن القمر سوف يغرب قبل الشمس مساء اليوم الثلاثاء بحوالى 12 دقيقة، وولادة الهلال تتم عند الساعة 8.23 مساءً حسب توقيت مكة المكرمة.
وقال متحدثًا لـ"سبق": بهذه المعطيات فإن يوم غد الأربعاء 30/ 8/ 1444هـ المتمم لشعبان ثلاثين يومًا استنادًا لقوله تعالى: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون}، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين). وقال صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غمي عليكم: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين).
وتوقع الفلكي "الثقفي" -بعد مشيئة الله- أن تعلن المحكمة العليا في هذه البلاد الطاهرة بأن يوم الخميس 1/ 9/ 1444هـ هو الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام، مختتمًا تصريحه برفع التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله- وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية.