"هيئة الأفلام" تحدد الفئات المستهدفة للمشاركة في "مبادرة فيلماثون"

وأشارت الهيئة إلى أن الفئات المستهدفة للمشاركة في فيلماثون الابتكار في صناعة الأفلام، تشمل كلًّا من: (رواد الأعمال، والعاملين في مجال صناعة الأفلام، والطلاب الجامعيين المتخصصين في المجالات التقنية، والشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وهواة التقنيات الحديثة)؛ حيث تسعى الهيئة في ‎المبادرة إلى اكتشاف مبدعي التقنية ليكونوا جزءًا من رحلة تطوير صناعة الأفلام.