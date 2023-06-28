النائب العام مهنئًا بعيد الأضحى: من نِعَم الله علينا قادةٌ دأبهم خدمة بيت الله الحرام

رفع النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، برقية تهنئة ومباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال: "إن من نِعَم الله علينا أن قيّضَ لنا قادة دأبهم خدمة بيت الله الحرام، وخدمة ضيوف الرحمن، وهذا منهج متوارث منذ جلالة المؤسس رحمه الله إلى عهد مليكنا الجليل وولي عهده الأمين أيدهما الله".
وأضاف أن "ما تقدمه القيادة الرشيدة للحجاج من خدمات عالية ومشروعات ضخمة لتسهيل أداء مناسكهم، وما توليه من اهتمام بالمشاعر المقدسة وإظهار القدرة التنظيمية العالية؛ لَمنهج يُحتذى به في إكرام ضيوف الرحمن، ونموذج يعكس المبادئ والقيم المتوارثة لولاة أمورنا وفقهم الله".
وعبّر النائب العام عن شكره لله، ثم للقيادة الكريمة، على دعمهم النفيس لسير العدالة الاجتماعية، ولما توليه من اهتمام بليغ لحفظ الأمن، ورفع الظلم، وإيصال الحقوق إلى أهلها؛ مفيدًا بأن هذه الأعياد والمناسبات فرصة ننتهز منها تعبيرنا لولاة أمرنا بالشكر والامتنان، ونلمح منها عمق اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب السعودي وقيادته الحكيمة.
واختتم حديثه: بالدعاء والتوفيق لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين متعهما الله بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ علينا أمن هذه البلاد الغالية، وأن يحفظ حجاج بيت الله الحرام، وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وكل عام وأنتم بخير.