النائب العام مهنئًا بعيد الأضحى: من نِعَم الله علينا قادةٌ دأبهم خدمة بيت الله الحرام

وعبّر النائب العام عن شكره لله، ثم للقيادة الكريمة، على دعمهم النفيس لسير العدالة الاجتماعية، ولما توليه من اهتمام بليغ لحفظ الأمن، ورفع الظلم، وإيصال الحقوق إلى أهلها؛ مفيدًا بأن هذه الأعياد والمناسبات فرصة ننتهز منها تعبيرنا لولاة أمرنا بالشكر والامتنان، ونلمح منها عمق اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب السعودي وقيادته الحكيمة.