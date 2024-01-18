شاهد.. "ملكية الجبيل" تدشن طائرات الدرونز للرفع المساحي لمدن الهيئة

دشن رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم أثناء جولته التفقدية لمدينة ينبع الصناعية طائرات الدرونز المخصصة للمسح الميداني؛ وذلك لاستخدامها في التصوير الجوي ثلاثي الأبعاد.
وجاء تدشين تلك الطائرات تلبية لمتطلبات مشروع حصر وجرد وتقييم الأصول الثابتة لبناء الأرصدة الافتتاحية لجميع مدن الهيئة الملكية، وسعياً لتطبيق مفهوم إدارة المدن الذكية باستخدام أحدث التقنيات للرفع المساحي للعقارات ومراقبة المشاريع وحساب الكميات، وإنتاج الخرائط الطبوغرافية بدقة وجودة عالية.
وتعتبر الهيئة الملكية للجبيل وينبع من أولى الجهات التي تستخدم تقنيات الدرونز في جرد أصول البنية التحتية وتقييمها.