الربيعة: "أزاريا" مستقرة وتغادِر العناية.. و"أزورا" في حالة حرجة وتحتاج قلبًا

أكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن حالة التوأم الجامايكي "أزاريا" استقرت، بينما لا تزال "أزورا" في حالة حرجة بعد مرور أسبوعين على عملية الفصل التي أُجريت بتاريخ 13 نوفمبر 2025 في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض.
وأوضح معاليه أن "أزاريا" خرجت من العناية المركزة وعادت جميع مؤشراتها الحيوية إلى طبيعتها، وأصبحت تتناول الطعام وتتفاعل بشكل طبيعي، في حين تعاني "أزورا" من مشاكل في القلب وتخضع للتنفس الاصطناعي، وتُعالج بأدوية لمنع هبوط القلب واستسقاء الرئة.
وأشار الدكتور الربيعة إلى أن "أزورا" تعاني من تضخم وضعف في عضلة القلب منذ ولادتها، حيث تعمل بنسبة تقل عن 20% من المعدل الطبيعي، موضحًا أن الفريق الطبي – بمشاركة أطباء زراعة القلب – توصل إلى حاجتها لزراعة قلب عاجلة، لكن صغر سنها ووزنها وعدم توفر قلب مناسب وفق المعايير المحلية يحول دون تنفيذ الزراعة، مما يُضعف فرص نجاتها.
وأضاف أن الفريق الطبي شرح هذه التفاصيل لوالدة الطفلتين قبل وبعد الجراحة، وقد تقبّلت القرار الطبي، مشيرًا إلى أن "أزاريا" بصحة جيدة وتستعد للخروج من المستشفى قريبًا.
يُذكر أن التوأم "أزاريا وأزورا إيلسون" كانتا ملتصقتين في أسفل الصدر والبطن والكبد، وتم فصلهما بنجاح في عملية استغرقت 5 ساعات على 6 مراحل، بمشاركة فريق طبي مكوّن من 25 مختصًا في التخدير وجراحة الأطفال والتجميل، وتُعد هذه الجراحة الرقم 67 ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الذي قدّم الرعاية لـ152 توأمًا من 28 دولة خلال 35 عامًا.