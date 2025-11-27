الربيعة: "أزاريا" مستقرة وتغادِر العناية.. و"أزورا" في حالة حرجة وتحتاج قلبًا

يُذكر أن التوأم "أزاريا وأزورا إيلسون" كانتا ملتصقتين في أسفل الصدر والبطن والكبد، وتم فصلهما بنجاح في عملية استغرقت 5 ساعات على 6 مراحل، بمشاركة فريق طبي مكوّن من 25 مختصًا في التخدير وجراحة الأطفال والتجميل، وتُعد هذه الجراحة الرقم 67 ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الذي قدّم الرعاية لـ152 توأمًا من 28 دولة خلال 35 عامًا.