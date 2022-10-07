في "كتاب الرياض".. "اللغة العربية" محلّ نقاش النحويين

بدوره أيّد الدكتور المناعي ما جاء في حديث السلمي: "فاللغة هادئة وموضوعية، وأحوالنا مع اللغة العربية اليوم أفضل من أمس، فهي على مستوى التمدد حاضرة ومنتشرة في أنحاء العالم، وواقعها حيوي ولكن ليس مثاليًّا ويتطلب الكثير من اليقظة".